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Главком ВВС Британии Вингстон сообщил о планах перехода на экологическое топливо к 2040 году

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 21:01
Армия
Главком ВВС Британии Вингстон сообщил о планах перехода на экологическое топливо к 2040 году
flickr.com  /  Royal Air Force

Лондон, 28 ноября. Военно-воздушные силы Великобритании перейдут на экологически чистое авиационное топливо к 2040 году. Об этом газете Defense News сообщил главком ВВС Британии Майк Вингстон.

Военнослужащий подчеркнул, что это поможет не только экологии, но и откроет для страны новые стратегические возможности. По словам Вигстона, возобновляемые источники энергии смогут полностью устранить необходимость в огромной логистической цепи по транспортировке топлива.

«А если бы установки по производству синтетического топлива могли быть еще и мобильно-развертываемыми, то мы могли бы производить реактивное топливо прямо на полевой авиабазе или в открытом море, в составе авианосной ударной группы», — констатировал британский главком.

Журналисты Defense News уточнили, что Управление быстрого наращивания потенциала ВВС Великобритании (RCO RAF) уже занялось финансированием проекта по производству синтетического авиационного топлива. В настоящее время все детали программы засекречены.

Ранее сообщалось, что минобороны Великобритании также планирует вооружить палубные истребители-бомбардировщики F-35B новейшими ракетами Spear 3. Оборонное ведомство потратит на модернизацию 750 миллионов долларов.

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