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Пчелы-падальщики обратили эволюцию на 80 миллионов лет вспять

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 20:59
Наука
Пчелы-падальщики обратили эволюцию на 80 миллионов лет вспять
pixabay.com

, 28 ноября. Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде открыли на Коста-Рике пчел, которые питаются гниющим мясом. Вернуться к пище своих далеких предков насекомым помогли особые бактерии, которые поселились у них в кишечнике.

Как считают исследователи, 80 миллионов лет назад предки современных пчел и ос питались в основном гниющей плотью, и лишь сравнительно недавно перешли на «растительноядную» диету. Впрочем, как оказалось, в мире и сейчас остались эти жужжащие насекомые, способные питаться трупами животных. Предполагается, что вернуться к мясной диете пчел вынудила жесткая конкуренция за нектар со своими «травоядными» собратьями.

Бактерии, которые живут у пчел из Коста-Рики, больше всего напоминают микроорганизмы из кишечника гиен и стервятников. Действительно, нужно очень сильно постараться, чтобы постоянно питаться гниющим мясом и не отравиться.

«Микробиом пчелы-стервятника обогащен кислотоустойчивыми бактериями, которых нет у других пчел», — сообщает энтомолог Куинн МакФредерик.

Переваривать пищу пчелам помогают лактобациллы и специализирующиеся на мясе представители рода карнобактерий. Впрочем, как ни странно, мед плотоядных пчел оказался столь же вкусным и съедобным, как и у тех, которые питаются цветочным нектаром.

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мясо эволюция бактерии коста-рика биология пчелы
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