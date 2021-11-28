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Суд Ливии решил снять кандидатуру Абд аль-Хамида Дабибы с президентских выборов

Весь мир
Суд Ливии решил снять кандидатуру Абд аль-Хамида Дабибы с президентских выборов
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 28 ноября. Апелляционный суд Триполи принял две жалобы против кандидатуры премьер-министра Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы на президентских выборах и постановил отменить его решение баллотироваться.

В органы правосудия поступили две претензии против участия главы ПНЕ в избирательной гонке. Одну апелляцию подал бывший министр внутренних дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, а другую совместно составили глава блока «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед, бизнесмен Мухаммад аль-Мунтасир, бывший министр высшего образования Осман Абдель Джалиль, член Палаты представителей Аль-Якуби и член Форума политического диалога Ахмед аш-Шаркаси.

Первый раунд выборов должен состояться 24 декабря после многолетних попыток положить конец гражданской войне и добиться политической стабильности. Примечательно, что трое предъявителей апелляций — Башага, Ан-Найед и Аль-Мунтасир — сами входят в число кандидатов в президенты страны.

Предстоящее всеобщее голосование сталкивается со множеством проблем, включая нерешенные вопросы по регулирующим выборы законам и периодические стычки вооруженных групп. Между востоком и западом Ливии все еще существует глубокий разрыв. Усугубляет ситуацию присутствие тысяч иностранных боевиков и наемников.

Высшая избирательная комиссия (ВИК) объявила на днях, что в предварительный список участников президентской гонки вошли 73 человека, включая Абд аль-Хамида Дабибу, главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара и сложившего полномочия спикера парламента Агилу Салеха.

Журналист-международник Аббас Джума резко осудил формирование предварительного списка кандидатов, в котором отсутствует имя сына бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама. Кроме того, он назвал нарушением законодательства допуск Абд аль-Хамида Дабибы к участию в президентских выборах.

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