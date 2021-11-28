Россиянка назвала очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха «месивом из людей»

Москва, 28 ноября. Туристка из России, отдохнувшая в египетском Шарм-эш-Шейхе, пожаловалась на мучения из-за многочасовых очередей в аэропорту.

Путевка на двоих с проживанием в пятизвездочном отеле обошлась путешественнице в 90 тыс. рублей. Девушку порадовала территория гостиницы, разнообразие ресторанов и бассейнов. Однако положительные впечатления об отдыхе на курорте Египта испортила ситуация перед обратным вылетом, которую она описала словами «месиво из людей». Туристка заявила, что сотрудники аэропорта «издеваются» над россиянами ради денег.

«Далее помещения становятся меньше, поток плотнее, люди еще недовольнее!» — приводит слова девушки портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Авиакомпания «Икар» получила допуск к полетам в Шарм-эль-Шейх из Перми. Улететь на курорт также можно рейсами «России» и «Северного ветра». В Хургаду летают самолеты Azur Air. Регулярные рейсы из Перми в Шарм-эш-Шейх возобновились с 3 октября, в Хургаду — с сентября.