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Талибы планируют создать в Афганистане независимые ВВС
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Талибы планируют создать в Афганистане независимые ВВС

Весь мир
Талибы планируют создать в Афганистане независимые ВВС
wikipedia.org  /  United States Air Force with the ID 150513-F-QN515-024

Кабул, 28 ноября. Представители сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ) Министерства обороны Афганистана объявили о начале работы над созданием новых военно-воздушных сил. Занимающий должность главы ведомства Мухаммад Якуб подчеркнул, что авиационные формирования не будут зависеть от помощи других стран. Соответствующее заявление он сделал на встрече с персоналом аэропорта Кабула в минувшую пятницу.

«Мы создадим ВВС, которые не будут нуждаться в поддержке США, Индии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана», — сказал чиновник.

Талибы не первый раз озвучивают данную позицию, которая касается реформирования вооруженных сил страны. Ранее официальные лица радикального движения говорили о том, что планируют создать национальную армию численностью 100 тысяч человек.

Как в ходе своего недавнего визита в Пакистан говорил глава талибского МИД Амир Хан Муттаки, Афганистану нужны относительно небольшие, но хорошо обученные вооруженные силы.

В распоряжении «Талибана» в настоящее время находится колоссальное количество оружия, полученного в результате захвата власти в государстве. Помимо техники, стоявшей на вооружении афганской армии, в руки талибов попали и боевые машины, брошенные поспешно отступающими силами США и их союзников.

Общая стоимость американской продукции ВПК в Афганистане составляет свыше 85 млрд долларов. Благодаря этому, «Талибан» стал самой вооруженной радикальной группировкой в мире.

Вооружение талибов
Федеральное агентство новостей /

С момента захвата Кабула силы движения регулярно используют свое новое оснащение и перебрасывают его в разные части страны. Так, в середине ноября они провели в Кабуле большой военный парад, по официальной версии, приуроченный к завершению подготовки новых 250 военнослужащих. Талибы прошли по столице маршем, используя при этом бронемашины М1117 и вертолеты Ми-8/17. При этом все боевики были вооружены штурмовыми винтовками М4.

По мнению экспертов, истинной целью этого мероприятия была демонстрация силы — радикалы хотели показать всему миру, что теперь они являются не просто повстанческой группировкой, а имеют свою регулярную армию.

Также в последние несколько дней в социальных сетях появились кадры, на которых были запечатлены колонны военной техники. По словам очевидцев, все боевые машины вывозились в соседний Пакистан.

Талибские чиновники в официальном заявлении опровергли эту информацию.

«Мы полностью отвергаем контрабанду военного оборудования в Пакистан. Никому не позволим этого делать», — сказал Саид Хости, пресс-секретарь афганского МВД.

Сейчас точное нахождение вооружения не известно, радикальное движение не публикует официальных отчетов о своих действиях и перемещениях военного имущества. Также нет никакой информации об использовании авиационной техники, которая находилась на базах афганских ВВС до захвата власти в стране талибами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан армия талибан
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