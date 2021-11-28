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Наташа Королева с сыном стали аутсайдерами проекта «Две звезды»

Общество
Наташа Королева с сыном стали аутсайдерами проекта «Две звезды»
Prt Scr youtube.com  /  Наташа Королева

Москва, 28 ноября. Известная певица Наташа Королева и ее сын Архип от бодибилдера Сергея Глушко (Тарзан) набрали меньше всех голосов после выступления в шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Второй выпуск передачи показали на Первом канале 28 ноября. Жюри шоу выступили Валерия, Сосо Павлиашвили, Вадим и Игорь Верники. Первыми на сцену вышли Королева с сыном, они исполнили композицию Игоря Николаева «Комарово». Экс-супруга композитора пела хорошо, а ее 19-летний наследник не всегда попадал в ноты.

«Номер был веселый, развлекательный, но с точки зрения дуэта сегодня было хуже, чем в прошлый раз. Четыре балла, простите, любимые»,– высказалась Валерия.

Наташа Королева с сыном стали аутсайдерами проекта «Две звезды»
Prt Scr youtube.com / Наташа Королева

После них жюри оценивали выступления звезд: Олега Газманова, Таисии Повалий, Сергея Трофимова, Александра Малинина с наследниками. Однако Королева с Глушко оказались аутсайдерами, они заработали всего 38 баллов. Вскоре из шоу начнут выбывать участники. Судя по всему, судьба супруги Тарзана в шоу оказалась под вопросом.

Ранее стало известно, что Королева попросила невесту своего сына сменить работу. До этого Мелисса Фокс занималась стриптизом, а сейчас переквалифицировалась в стилиста.

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королева глушко две звезды
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