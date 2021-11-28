Госсекретарь Совбеза Белоруссии заявил о нагнетании темы с мигрантами со стороны Украины

Минск, 28 ноября. Украинская сторона специально нагнетает вопрос так называемой угрозы от нелегальных мигрантов, чтобы получить средства от западных кураторов, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, на Украину идти никто не собирается. Все граждане наоборот покидают территорию этой страны.

«Это уже истерия. Наверное, истерия руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, как поляки и литовцы, чтобы что-то себе урвать», — сказал Вольфович.

На границе Белоруссии и Польши наблюдается миграционный кризис. Тысячи беженцев с Ближнего Востока, а также из стран Африки пытаются прорваться в ЕС. Киев опасается, что мигранты могут проникнуть на территорию Украины.

Как стало известно ранее, Александр Вольфович рассказал, что под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и беженцами на территории Польши была сформирована военная группировка, насчитывающая 23 тысячи человек. По его словам, этот факт вызывает у Белоруссии беспокойство.