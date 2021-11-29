Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии

Мэра турецкого города Болу Танжу Озджана обвинили в ксенофобии после вынесения инициатив, направленных против мигрантов и иностранцев в целом.

Политический деятель выступил с предложением ввести брачные сборы для граждан других государств, желающих сыграть свадьбу на территории подведомственного ему населенного пункта. Если его идея найдет поддержку в правительстве, с молодоженов из-за рубежа, проживающих на территории республики, будут взимать плату в размере 100 тыс. турецких лир (более 7,8 тыс. долларов). По словам Озджана, мера призвана помешать мигрантам заводить семьи в городе.

Turkish mayor denies being a racist after introducing series of xenophobic measures #TanjuÖzcan #Turkey https://t.co/i4AHsbNUAv — Duvar English (@DuvarEnglish) November 29, 2021

Помимо этого, мэр также призвал власти обязать выходцев из-за рубежа, получивших вид на жительство в Турции, платить за израсходованную ими воду в съемном жилье по цене 2,5 доллара за кубометр. Это значительно выше рыночной цены. Предложения были выдвинуты довольно давно, однако сейчас их одобрил муниципалитет.

«Беспокоит ли это наших иностранных просителей убежища? Если это так, то вода и свадебные сборы в Дамаске дешевле», — сказал заявил политик во вторник.

При этом он подчеркнул, что беженцы, нашедшие убежище в стране, и турки — не равноправны, поэтому мигранты должны находиться в более ограниченных условиях, чем граждане.

В прошлом июне Озджан уже выступал с похожим предложением о повышении стоимости коммунальных услуг для сирийских беженцев в 10 раз. Теперь политик только укрепил свою неблагоприятную репутацию ксенофоба. Впрочем, сам себя он таковым не считает.

«Я не расист и не фашист. Я просто человек, который пытается защитить будущее турецких детей», — заявил мэр Болу в интервью HaberTürk.

Не первый скандал

Ранее, комментируя ситуацию в Афганистане, Танжу Озджан заявил, что жители южноазиатской страны «отстают от Турции на сто лет». Вряд ли такого рода выступления помогут в реализации планов Анкары, заинтересованной в усилении своего влияния на Кабул и новые власти там.

Tanju Özcan: "Suriyeliler bizden 30 yıl, Afganlar 100 yıl geride. Bizim 9-12 yaşında 'Yavrum, çocuğum' diye sevdiğimiz çocuklara karısı olabilecek gözle bakıyorlar. Siz bunları topluma nasıl entegre edeceksiniz?" #Talibans#Taliban #Afghanistan #TalibanıTanımıyorum #ebrusahin pic.twitter.com/LqoiDVfqcw — HolyPolitic (@holypolitic) August 18, 2021

Также недавно скандал спровоцировали неуместные шутки градоначальника в ответ на просьбу женщины оказать ей помощь в прохождении дорогостоящей процедуры экстракорпорального оплодотворения, необходимого ей из-за проблем со здоровьем и бесплодия.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в турецком обществе. Представители Ассоциации женщин и демократии осудили «аморальные намеки», недопустимое поведение и оскорбления соотечественницы, а также призвали политика принести публичные извинения. После этого в Болу прошла серия акций против мэра.

Mültecilere yönelik zamlı su kararı ile tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan mide bulandıran ima



▪️Katıldığı bir programda konuşan Özcan'ın kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını imalı anlatma şekli mide bulandırdı. pic.twitter.com/srbrgzVoxL — EHA MEDYA (@eha_medya) September 1, 2021

Происшествие повлияло и на политическую работу в регионе. Так, на последнем сборе городского совета группа представителей правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) демонстративно покинули зал заседаний.

Танжу Озджан является членом «Республиканской народной партии» (РНП), старейшей в стране, основанной еще Кемалем Атартюком. В Турции она возглавляет оппозиционное крыло, при этом выступления одиозного мэра не идут на пользу репутации политического объединения.

Наказание для политика

«Республиканская народная партия» анонсировала скорый созыв Высшего междисциплинарного комитета, чтобы вынести решение о наказании в отношении мэра Болу. Сделать это было необходимо, поскольку иначе у возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей коалиции появятся дополнительные козыри против оппозиции.

Irkçılık, ayrımcılık suçtur. Utanç verici haldir! CHP’nin bu insanı ihraç etmesi gerekir, çok nettir! Eğer ki helalleşmek istiyorsa, ırkçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucuları ile de helalleşsin Sn. Kılıçdaroğlu’na da bu mesajı iletiyorum! pic.twitter.com/b24225BEHr — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) November 21, 2021

Впрочем, рядовые граждане и политические оппоненты — не единственные, кто неодобрительно относится к инициативам мэра Болу. Во вторник, 29 ноября, появились данные о том, что Министерство внутренних дел Турции инициирует проверку выступлений политика на предмет разжигания межнациональной розни, проявления нетерпимости, дискриминации и призывов к ненависти в адрес иностранцев.

Interior Ministry launches probe into Bolu Mayor Tanju Özcan for 11-fold increase in water bills, outrageous markup in fees to perform marriage ceremonies for foreignershttps://t.co/YZSYfHqM9A — DAILY SABAH (@DailySabah) November 24, 2021

Провокация указывает на проблему

Последние инициативы Озджана стали очередным проявлением системной проблемы в Турции. Анкара уже на протяжении многих лет практикует политику «открытых дверей» для беженцев, желающих использовать страну как перевалочный пункт на пути в другие государства. При этом президент Эрдоган эксплуатирует миграционную повестку для выбивания дополнительных преференций у ЕС и продавливания своих интересов в Европе.

Многие выходцы из других государств не желают покидать Турцию, что становится причиной недовольства со стороны граждан республики. Это уже неоднократно выливалось в погромы и столкновения на улицах, а также привело к широкой критике власти населением. В этих условиях навязывание идей межнациональной вражды политиками вроде Озджана провоцирует ситуацию еще больше.