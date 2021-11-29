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Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии
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Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии

Весь мир
Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии
Prt Scr twitter.com  /  @tanjuozcanchp

Мэра турецкого города Болу Танжу Озджана обвинили в ксенофобии после вынесения инициатив, направленных против мигрантов и иностранцев в целом.

Политический деятель выступил с предложением ввести брачные сборы для граждан других государств, желающих сыграть свадьбу на территории подведомственного ему населенного пункта. Если его идея найдет поддержку в правительстве, с молодоженов из-за рубежа, проживающих на территории республики, будут взимать плату в размере 100 тыс. турецких лир (более 7,8 тыс. долларов). По словам Озджана, мера призвана помешать мигрантам заводить семьи в городе.

Помимо этого, мэр также призвал власти обязать выходцев из-за рубежа, получивших вид на жительство в Турции, платить за израсходованную ими воду в съемном жилье по цене 2,5 доллара за кубометр. Это значительно выше рыночной цены. Предложения были выдвинуты довольно давно, однако сейчас их одобрил муниципалитет.

«Беспокоит ли это наших иностранных просителей убежища? Если это так, то вода и свадебные сборы в Дамаске дешевле», — сказал заявил политик во вторник.

При этом он подчеркнул, что беженцы, нашедшие убежище в стране, и турки — не равноправны, поэтому мигранты должны находиться в более ограниченных условиях, чем граждане.

В прошлом июне Озджан уже выступал с похожим предложением о повышении стоимости коммунальных услуг для сирийских беженцев в 10 раз. Теперь политик только укрепил свою неблагоприятную репутацию ксенофоба. Впрочем, сам себя он таковым не считает.

«Я не расист и не фашист. Я просто человек, который пытается защитить будущее турецких детей», — заявил мэр Болу в интервью HaberTürk.

Не первый скандал

Ранее, комментируя ситуацию в Афганистане, Танжу Озджан заявил, что жители южноазиатской страны «отстают от Турции на сто лет». Вряд ли такого рода выступления помогут в реализации планов Анкары, заинтересованной в усилении своего влияния на Кабул и новые власти там.

Также недавно скандал спровоцировали неуместные шутки градоначальника в ответ на просьбу женщины оказать ей помощь в прохождении дорогостоящей процедуры экстракорпорального оплодотворения, необходимого ей из-за проблем со здоровьем и бесплодия.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в турецком обществе. Представители Ассоциации женщин и демократии осудили «аморальные намеки», недопустимое поведение и оскорбления соотечественницы, а также призвали политика принести публичные извинения. После этого в Болу прошла серия акций против мэра.

Происшествие повлияло и на политическую работу в регионе. Так, на последнем сборе городского совета группа представителей правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) демонстративно покинули зал заседаний.

Танжу Озджан является членом «Республиканской народной партии» (РНП), старейшей в стране, основанной еще Кемалем Атартюком. В Турции она возглавляет оппозиционное крыло, при этом выступления одиозного мэра не идут на пользу репутации политического объединения.

Наказание для политика

«Республиканская народная партия» анонсировала скорый созыв Высшего междисциплинарного комитета, чтобы вынести решение о наказании в отношении мэра Болу. Сделать это было необходимо, поскольку иначе у возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом правящей коалиции появятся дополнительные козыри против оппозиции.

Впрочем, рядовые граждане и политические оппоненты — не единственные, кто неодобрительно относится к инициативам мэра Болу. Во вторник, 29 ноября, появились данные о том, что Министерство внутренних дел Турции инициирует проверку выступлений политика на предмет разжигания межнациональной розни, проявления нетерпимости, дискриминации и призывов к ненависти в адрес иностранцев.

Провокация указывает на проблему

Последние инициативы Озджана стали очередным проявлением системной проблемы в Турции. Анкара уже на протяжении многих лет практикует политику «открытых дверей» для беженцев, желающих использовать страну как перевалочный пункт на пути в другие государства. При этом президент Эрдоган эксплуатирует миграционную повестку для выбивания дополнительных преференций у ЕС и продавливания своих интересов в Европе.

Многие выходцы из других государств не желают покидать Турцию, что становится причиной недовольства со стороны граждан республики. Это уже неоднократно выливалось в погромы и столкновения на улицах, а также привело к широкой критике власти населением. В этих условиях навязывание идей межнациональной вражды политиками вроде Озджана провоцирует ситуацию еще больше.

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