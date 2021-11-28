Куба направила в Венесуэлу более миллиона доз вакцины Abdala

Гавана, 28 июля. Куба отправила Венесуэле новую партию вакцин против COVID-19 Abdala. Об этом сообщил Центр генной инженерии и биотехнологий (CIGB).

Otro vuelo cargado con #Abdala viajó de La Habana a Caracas. Un nuevo envío de más de un millón de dosis de la primera vacuna anti-COVID-19 de Latinoamérica permitirá continuar la inmunización de nuestros hermanos venezolanos a partir de 2 años de edad. #CubaEsSolidadridad pic.twitter.com/yl47DTBdBj — CIGBCuba (@CIGBCuba) November 28, 2021

Кубинские власти направили самолет с миллионом доз вакцины Abdala на борту. Эта партия является частью соглашения, достигнутого между Гаваной и Каракасом, по которому Венесуэла получит до конца года 16 млн. доз препарата. На данный момент было отправлено около восьми млн. доз.

«Еще один рейс, загруженный вакциной, отправился из Гаваны в Каракас. Новая поставка более миллиона доз первой в Латинской Америке вакцины против COVID-19 позволит нам продолжить иммунизацию наших венесуэльских братьев и сестер с двухлетнего возраста», — говорится в сообщении CIGB.

Abdala одна из пяти вакцин, разработанных на Кубе, она действует по технологии белковых субъединиц, полученных от COVID-19, которые в итоге вызывают иммунный ответ. По итогам третьей фазы испытаний показала 100% эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания и летального исхода. На Кубе также изготовили вакцины Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus и Mambisa.