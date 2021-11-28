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Куба направила в Венесуэлу более миллиона доз вакцины Abdala

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 21:03
Весь мир
Куба направила в Венесуэлу более миллиона доз вакцины Abdala
twitter.com/EmbaCuIndonesia  /  Официальная страница посольства Кубы в Индонезии

Гавана, 28 июля. Куба отправила Венесуэле новую партию вакцин против COVID-19 Abdala. Об этом сообщил Центр генной инженерии и биотехнологий (CIGB).

Кубинские власти направили самолет с миллионом доз вакцины Abdala на борту. Эта партия является частью соглашения, достигнутого между Гаваной и Каракасом, по которому Венесуэла получит до конца года 16 млн. доз препарата. На данный момент было отправлено около восьми млн. доз.

«Еще один рейс, загруженный вакциной, отправился из Гаваны в Каракас. Новая поставка более миллиона доз первой в Латинской Америке вакцины против COVID-19 позволит нам продолжить иммунизацию наших венесуэльских братьев и сестер с двухлетнего возраста», — говорится в сообщении CIGB.

Abdala одна из пяти вакцин, разработанных на Кубе, она действует по технологии белковых субъединиц, полученных от COVID-19, которые в итоге вызывают иммунный ответ. По итогам третьей фазы испытаний показала 100% эффективность в предотвращении тяжелых форм заболевания и летального исхода. На Кубе также изготовили вакцины Soberana 01, Soberana 02, Soberana Plus и Mambisa.

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