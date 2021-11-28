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Нагиев и Верник устроили скандал на шоу «Две звезды. Отцы и дети»

Шоу-бизнес
Нагиев и Верник устроили скандал на шоу «Две звезды. Отцы и дети»
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Russian Look / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Москва, 28 ноября. Конфликт разгорелся между актером Игорем Верником и телеведущим Дмитрием Нагиевым в эфире шоу «Две звезды. Отцы и дети». Причиной скандала стала излишняя разговорчивость артиста.

В новом выпуске проекта, в котором звезды выступают на одной сцене со своими детьми, Верник занял кресло эксперта. Комментируя номера участников, актер пускался в длительные рассуждения и рассказывал истории из жизни. Некоторые монологи артиста длились по несколько минут, что вызывало раздражение Нагиева, который не мог вставить и слова.

Когда Верник говорил о певце Александре Маршале и его сыне, ведущий начал грубо намекать эксперту, что пора бы заканчивать речь. Однако актер продолжил монолог, и тогда Нагиев лег на стол жюри в знак протеста. Кроме того, артист и ведущий устроили скандал, начав имитировать драку.

«Или он, или я!» — выкрикнул не выдержавший Верник.

Нагиев эмоционально отреагировал и на речь актера, которую он произносил после выступления певицы Варвары и ее сына. Хотя драка между знаменитостями так и не состоялась, страсти в студии были накалены.

В прошлом выпуске шоу «Две звезды. Отцы и дети» Дмитрий Нагиев не смог сдержать эмоций при знакомстве с возлюбленной сына певицы Наташи Королевой. Девушка, которая раньше была стриптизершей, произвела впечатление на телеведущего.

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нагиев актеры верник
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