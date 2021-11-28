ANI: в Индии встревожены наращиванием китайских войск в районе Ладакха

Нью-Дели, 28 ноября. Индии обеспокоена переброской подразделений Вооруженных сил Китая к линии фактического контроля в Ладакхе. Об этом сообщает информационное агентство ANI со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства назвали обоснованным беспокойство индийской стороны, отметив, что со стороны Китая идет строительство новых дорог и поселений, развернуто тяжелое вооружение и ракетные установки, а также строятся новые взлетно-посадочные полосы.

По их словам, китайская сторона планирует строительство широкой автомагистрали, которая улучшит сообщение военных позиций вдоль линии контроля с внутренними районами КНР. При этом китайская армия уже подготовила инфраструктуру, которая позволит военным комфортно нести службу в зимний период года.

Ранее стало известно, что командование Вооруженными силами Индии намерено закупить легкие танки, так как Т-72 и Т-90, которые есть в распоряжении индийских военных якобы «слишком тяжелые» для использования в высокогорном регионе Ладакх. Наиболее подходящим вариантом для региона Нью-Дели считает танк массой до 25 тонн, который, по мнению военных, будет лучше маневрировать в высокогорье.