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Более 20 школьников из Самарской области вступили в ряды «Юнармии»

Армия
Более 20 школьников из Самарской области вступили в ряды «Юнармии»
фото пресс-службы Юнармии

Самара, 28 ноября. Торжественная церемония вступления новых участников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» состоялась в Исаклинском районе Самарской области.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, к движению юнармейцев присоединились более 20 учеников общеобразовательной школы имени Овсянникова. На церемонии с напутственными словами выступил начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата из Самарской области Андрей Кротенко.

Кроме того, юнармейцы отряда «Регион 63» Денис Егоров и Алексей Архипов были награждены нагрудными знаками «Юнармейская доблесть» III степени.

Ранее глава штаба Санкт-Петербургского отделения «Юнармии» Игорь Коровин заявил, что это движение является отличным социальным лифтом для молодежи. При этом, считает общественник, организация помогает занять молодое поколение полезной деятельностью.

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