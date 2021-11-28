Экономист Землянский объяснил, почему Зеленский не успеет ввести военное положение

Киев, 28 ноября. Подготовка Украины к «войне» с Россией является всего лишь попыткой устроить провокацию против Москвы. В Киеве прекрасно знают, что РФ не планирует вступать в открытое противостояние с Незалежной. Об этом свидетельствует хотя бы то, как именно украинские власти готовятся к «нападению» соседней страны.

Как считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, заявления Киева ставят его в крайне нелепую ситуацию. Аналитик отметил, что Украина просто не может в серьез вести разговоры о какой-то войне с РФ, учитывая, что итог такого противостояния был бы предопределен заранее.

«Милитаристская риторика, которая сейчас звучит — она явно не в пользу Украины. Я думаю, что элементарное сравнение численности вооруженных сил Украины и Российской Федерации, а также вооружения, которое имеется у обеих стран, очень четко даст ответ, чем закончится это вооруженное противостояние», — заявил эксперт в эфире телеканала «Наш».

Землянский напомнил, что за последние десятилетия тактика ведения боя сильно изменилась. Более того, по его словам, Россия обладает мощнейшими видами оружия, которое просто не оставило бы Украине шансов.

«Я думаю, что тактика ведения боевых действий в современных условиях — это не тактика ведения боя во Второй мировой войне. То есть, конницы боевые и танковые клинья никто никуда отправлять не будет. Все будет вестись гораздо более современными точечными средствами», — отмечает аналитик.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com

Эксперт считает, что заявления Киева о том, что, в случае начала борьбы с РФ, у него будет время на введение военного положения, звучат просто смешно. Если бы РФ действительно решила вступить в прямой конфликт с Украиной, у президента Владимира Зеленского и его команды не осталось бы времени фактически ни на что. Самым лучшим исходом для украинского лидера в такой ситуации стало бы, если бы он успел сбежать в одну из дружественных стран Запада.

«Когда в Киеве говорят, что у них будет восемь часов на то, чтобы собрать Верховную раду для введения военного положения — так вот не будет этих восьми часов. Давайте это очень четко понимать. То есть, если вдруг действительно будет вторжение со стороны России, восьми часов не будет. Это будет молниеносная операция», — подчеркнул Землянский.

В то же время аналитик уверен, что власти Украины прекрасно знают, что Россия не собирается нападать на Незалежную, так что киевским политикам пора остановить эту агрессивную воинственную риторику.

«Если говорить о том, как успокоить украинских граждан, то я ни разу в официальных заявлениях украинских должностных лиц за семь лет не слышал другого варианта урегулирования ситуации в Донбассе, кроме как дипломатическим путем. Это говорил и Порошенко, это говорит сейчас и Зеленский. Тогда к чему вся эта воинственная риторика?», — недоумевает Валентин Землянский.

Ранее простой украинец в прямом эфире на ТВ объяснил, как можно было избежать войны в Донбассе.