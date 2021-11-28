Израиль закрывает границы на две недели из-за нового штамма коронавируса

Тель-Авив, 28 ноября. Израиль намерен полностью закрыть границы для иностранцев на срок до двух недель, чтобы избежать распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». В настоящее время проект постановления находится на рассмотрении парламента. Указ должен вступить в силу в ночь с 28 на 29 ноября. Примечательно, что въезд туристам будет запрещен всего через четыре недели после того, как им предоставили такую возможность.

Israel to close borders to all foreigners due to omicron variant https://t.co/l2QOARXnlZ pic.twitter.com/tKmST719oM — The Hill (@thehill) November 28, 2021

В настоящее время подобное ограничение уже действует в отношении стран Южной Африки, откуда, предположительно, и распространился вирус. Израильские граждане смогут въехать на территорию своего государства только при прохождении ПЦР-теста и соблюдении карантина. Для вакцинированных его длительность составляет три дня, для непривитых — две недели.

За 14-дневный срок ученые страны постараются добыть всю возможную информацию об этой разновидности COVID-19, сразу вызвавшей обеспокоенность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Израильские лаборатории намерены оценить способность вакцин бороться с «Омикрон».

Как заявил глава МВД Израиля Айелет Шакед, новый вирус встречается уже повсеместно и существующие прививки помогают с ним справиться, однако до сих пор неизвестно, насколько они эффективны. Он был обнаружен в Бельгии, Ботсване, Китае, Италии, Германии и Великобритании. Эпидемиологи считают, что введение каких-либо ограничений, возможно, запоздало, и вряд ли сможет сдержать распространение «Омикрона» во всем мире.

Israel to Host Miss Universe Contest Despite Omicron, Says Minister https://t.co/vI1Y7cKjY8 — IndNepNews (@kaudanyaa) November 28, 2021

Новое постановление также предписывает эпидемиологическим службам использовать скандально известные шпионские программы, которые применялись властями для взлома телефонов подозреваемых в террористической деятельности. Сейчас же программное обеспечение будет использовано для выявления тех, кто контактировал с инфицированными новым штаммом вируса. С этой целью программы задействовались и ранее, однако из-за многочисленных жалоб Верховный суд Израиля ввел на них запрет.

Global Look Press / Gil Cohen Magen/XinHua

Несмотря на столь жесткие ограничения, власти Израиля не отказались от проведения международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», который стартует 12 декабря. Тем не менее участницы также обязаны соблюсти все необходимые предосторожности. При этом проходить обследование они будут каждые двое суток. В случае положительных результатов тестов заболевшим откажут во въезде в страну. Несмотря на все риски, власти подчеркнули, что смогут обеспечить должный уровень безопасности присутствующих на церемонии.

All three Omicron cases reported in Israel are in fully vaccinated individuals. https://t.co/RWXkacMgEh — Todd Zywicki (@ToddZywicki) November 26, 2021

На данный момент в Израиле официально подтвержден один случай заболевания штаммом «Омикрон», еще семь человек находятся на обследовании. При этом трое из них прошли полный курс вакцинирования. Всего же, по данным израильского минздрава, около 57% из 9,4-миллионного населения страны полностью привиты — в это число включают тех, кто прошел все три этапа, либо получил последнюю дозу менее пяти месяцев назад.