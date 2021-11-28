Успенская показала снимок с молодым Градским

Москва, 28 ноября. Исполнительница русского шансона Любовь Успенская поделилась с подписчиками в Instagram архивной фотографией с народным артистом РФ Александром Градским.

Королева шансона вспомнила строчки из культового трека Градского «Как молоды мы были». Она заявила, что ежедневно от новостей «разрывается сердце».

«Уходят великие люди. Сегодня не стало всеми любимого Александра Градского. Нет слов, чтобы выразить всю мою скорбь. Прощай, легенда», — написала Успенская в соцсетях

Pr Scr instagram.com / @uspenskayalubov_official

На опубликованном снимке улыбающаяся артистка обнимает Градского. Певец раньше выглядел немного стройнее, но уже тогда носил крупные очки. Публикация за несколько часов набрала более 20 тысяч лайков.

«Чтобы понять его вклад в музыкальную, вокальную культуру и масштаб его личности, надо на секунду представить, что его никогда и не было. И все станет ясно. Поклон. Память. Благодарность. И сожаление, что так рано»; «А ведь ему плохо было уже в «Гoлосе» в пятницу, он тихо произнес за свою финалистку, неужели не видели врачи? Это невооруженным глазом было видно», — отреагировали пользователи.

Ранее примадонна российской эстрады Алла Пугачева попрощалась с Градским в соцсетях. Она пообещала, что будет помнить его до самой смерти.