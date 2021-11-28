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Анамнез недели. Возрождение Карабаха, переворот на Украине и трагедия на «Листвяжной»

Общество

В новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели» эксперт Общественной палаты Санкт-Петербурга Алексей Матвеев вместе с кандидатом физико-математических наук, биофизиком Георгием Алексеевым проанализируют наиболее запоминающиеся события уходящей недели.

Владимир Путин принял в Сочи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна. Лидеры обсудили урегулирование конфликта и укрепление стабильности в Нагорном Карабахе. Как прошла эта трехсторонняя встреча, какие возникают сложности за столом переговоров, и когда, наконец, наступит мир в этом спорном закавказском регионе?

Владимир Зеленский заявил, что 1 декабря на Украине произойдет государственный переворот. Президент Незалежной утверждает, что к нему может быть причастен бизнесмен Ринат Ахметов, который якобы получил «миллиарды долларов на эту провокацию». Насколько точна информация Зеленского, и почему украинский лидер привлекает внимание к своей персоне такого рода заявлениями?

Также эксперты обсудят трагедию на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где из-за взрыва в вентиляционном штреке погибло более 50 человек, а несколько десятков работников шахты пострадали. Почему происходят такие аварии, и кого следует привлекать к ответственности?

Обо всем подробнее — в новом выпуске «Анамнеза недели».

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