Консилиум врачей выявил у Саакашвили поражение мозга

Тбилиси, 28 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили якобы страдает из-за посттравматического стрессового расстройства. Такое заключение дал консилиум врачей.

Доктора занимаются мониторингом лечения политика, сказала глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани. Нахождение в тюрьме привело к расстройству психики.

Также, по словам врачей, у Саакашвили выявили энцефалопатию Вернике из-за голодовки. Из-за недостатка витамина B1 происходит поражение среднего мозга и гипоталамуса.

Джишкариани считает, что Саакашвили необходимо стационарное лечение.

Адвокат экс-президента Грузии ранее сообщил, что ему требуется психологическая помощь. Он призвал отправить политика на курс реабилитации.