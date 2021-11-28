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Профессор РАНХиГС Морозова: «Запуск «Аллегро» увеличит турпоток между Финляндией и Россией»

Общество
Профессор РАНХиГС Морозова: «Запуск «Аллегро» увеличит турпоток между Финляндией и Россией»
visual.rzd.ru  /  Пресс-служба РЖД

Благодаря восстановлению прямого железнодорожного сообщения с Финляндией и запуску поездов «Аллегро» поток туристов из пограничной страны в Петербург может увеличиться. Такое мнение выразила профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее стало известно, что достигнута предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов «Аллегро» с 12 декабря 2021 года.

«Петербург связан с Финляндией родственными и деловыми связями. Также здесь распространен так называемый медицинский туризм. Появившаяся возможность возобновить путешествия с комфортом на поездах «Аллегро», безусловно, будет использована жителями обеих стран и повысит статистику пересечения пограничных зон», — заявила Морозова.

Запуск «Аллегро» в Петербурге увеличит турпоток из Финляндии
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вместе с тем эксперт напомнила, что в настоящий момент на свободные перемещения продолжают действовать ограничения, для совершения поездок необходима особая цель. Например, учеба, воссоединение с семьей или прохождение лечения.

«Большинство государств ЕС открыты для посещения только для вакцинированных туристов, а наш «Спутник V» пока не признают, поэтому россияне не могут поехать даже при действующей визе. Кроме того, в европейских странах заболеваемость ковидом постоянно растет и меры ужесточаются», — пояснила профессор.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что поддержание диалога с Россией является важным моментом наравне с отстаиванием собственных интересов, отказ от него не делает Евросоюз сильнее.

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финляндия туризм морозова аллегро
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