Профессор РАНХиГС Морозова: «Запуск «Аллегро» увеличит турпоток между Финляндией и Россией»

Благодаря восстановлению прямого железнодорожного сообщения с Финляндией и запуску поездов «Аллегро» поток туристов из пограничной страны в Петербург может увеличиться. Такое мнение выразила профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее стало известно, что достигнута предварительная договоренность с финской стороной об открытии движения двумя парами поездов «Аллегро» с 12 декабря 2021 года.

«Петербург связан с Финляндией родственными и деловыми связями. Также здесь распространен так называемый медицинский туризм. Появившаяся возможность возобновить путешествия с комфортом на поездах «Аллегро», безусловно, будет использована жителями обеих стран и повысит статистику пересечения пограничных зон», — заявила Морозова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Вместе с тем эксперт напомнила, что в настоящий момент на свободные перемещения продолжают действовать ограничения, для совершения поездок необходима особая цель. Например, учеба, воссоединение с семьей или прохождение лечения.

«Большинство государств ЕС открыты для посещения только для вакцинированных туристов, а наш «Спутник V» пока не признают, поэтому россияне не могут поехать даже при действующей визе. Кроме того, в европейских странах заболеваемость ковидом постоянно растет и меры ужесточаются», — пояснила профессор.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что поддержание диалога с Россией является важным моментом наравне с отстаиванием собственных интересов, отказ от него не делает Евросоюз сильнее.