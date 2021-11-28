Джабаров: выстрел украинского журналиста из гаубицы ВСУ в Донбассе является преступлением

Москва, 28 ноября. Выстрел украинского журналиста Юрия Бутусова из гаубицы ВСУ в сторону защитников Донбасса является военным преступлением. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее в Сети появился видеоролик, на кадрах которого запечатлен украинский журналист Юрий Бутусов, совершающий выстрел из крупнокалиберного артиллерийского орудия в сторону позиций защитников Донбасса. Позднее журналист признался, что этот инцидент произошел очень давно, а огонь из гаубицы якобы не нарушал Минские соглашения.

Владимир Джабаров назвал действия Бутусова спланированной пиар-акцией, отметив, что это может быть основанием для возбуждения уголовного дела по факту обстрела мирных жителей Донбасса, передает РЕН ТВ.

«Он стреляет по мирным жителям, и у следственных органов в ДНР есть все основания возбудить уголовное дело. И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил», — отметил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.