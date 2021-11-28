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Военные ЗВО передали дополнительный медицинский кислород в больницы Смоленска

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 20:26
Армия
Военные ЗВО передали дополнительный медицинский кислород в больницы Смоленска
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Смоленск, 28 ноября. Больницы Смоленской области из-за сложной эпидемической обстановки получили две тонны дополнительного медицинского кислорода от военнослужащих отдельной разведывательной авиационной эскадрильи Западного военного округа.

Помощь регионам оказывается согласно указанию министра обороны России Сергея Шойгу после обращений ряда глав регионов.

На аэродромах ЗВО располагаются кислорододобывающие станции АКДС-70 и ТКДС-100. С помощью агрегатов военнослужащие получают жидкий и газообразный кислород для медицинского использования. Кислород также применяют в бортовых системах самолета для обеспечения жизнедеятельности экипажа во время выполнения высотных полетов.

Ранее сообщалось, что представители Западного военного округа уже передали в областные и региональные больницы Смоленска более 60 тонн медицинского кислорода. Всего регионы России получили более 240 тонн кислорода для лечения больных COVID-19, заявили в Минобороны РФ.

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