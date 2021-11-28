Коллеги Хлебниковой не сдали кровь, чтобы помочь пострадавшей при пожаре певице

Москва, 28 ноября. Артисты не пришли сдать кровь, чтобы оказать помощь певице Марине Хлебниковой, которая пострадала при пожаре. Об этом рассказал друг исполнительницы — музыкант Александр Белов.

Товарищ артистки услышал обращение ее лечащего врача с призывом сдать кровь для Хлебниковой, которой требовалось переливание. Донорами стали 99 человек, сообщается в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Однако Белов утверждает, что среди них нет ни одного коллеги певицы. При этом после пожара многие артисты публично выражали сочувствие певице в соцсетях и на ток-шоу.

«Хирург сказал: «Самое главное, чем вы можете помочь, — это сдать кровь». Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь», — возмутился музыкант.

Напомним, Марина Хлебникова пострадала при пожаре, который произошел в ее московской квартире. Артистка провела несколько дней в искусственной коме и недавно пришла в сознание. Певица находится в тяжелом состоянии, но ее жизни ничто не угрожает.