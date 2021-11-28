Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 21:05
21:02
Весь мир
Куба направила в Венесуэлу более миллиона доз вакцины Abdala
21:01
Политика
Политолог Камкин объяснил, как Германия может повлиять на Украину в вопросе с Донбассом
21:01
Армия
Главком ВВС Британии Вингстон сообщил о планах перехода на экологическое топливо к 2040 году
21:00
Весь мир
Суд Ливии решил снять кандидатуру Абд аль-Хамида Дабибы с президентских выборов
21:00
Политика
Донбасс сегодня: ВСУ готовит провокации, армия Киева грузовиками вывозит оружие на Украину
20:59
Наука
Пчелы-падальщики обратили эволюцию на 80 миллионов лет вспять
20:58
Происшествия
Во Владивостоке нашли изрезанные тела мужчины и его девушки в закрытой изнутри квартире
20:56
Общество
Россиянка назвала очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха «месивом из людей»
20:54
Происшествия
Беременная женщина и ее четырехлетняя дочь стали жертвами пожара в Омске
20:51
Общество
Наташа Королева с сыном стали аутсайдерами проекта «Две звезды»
Все новости

Коллеги Хлебниковой не сдали кровь, чтобы помочь пострадавшей при пожаре певице

Общество
Коллеги Хлебниковой не сдали кровь, чтобы помочь пострадавшей при пожаре певице
facebook.com  /  Марина Хлебникова

Москва, 28 ноября. Артисты не пришли сдать кровь, чтобы оказать помощь певице Марине Хлебниковой, которая пострадала при пожаре. Об этом рассказал друг исполнительницы — музыкант Александр Белов.

Товарищ артистки услышал обращение ее лечащего врача с призывом сдать кровь для Хлебниковой, которой требовалось переливание. Донорами стали 99 человек, сообщается в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Однако Белов утверждает, что среди них нет ни одного коллеги певицы. При этом после пожара многие артисты публично выражали сочувствие певице в соцсетях и на ток-шоу.

«Хирург сказал: «Самое главное, чем вы можете помочь, — это сдать кровь». Но никто не поехал, не узнал, как можно сдать кровь, как можно помочь человеку. Я вот этому поражаюсь», — возмутился музыкант.

Напомним, Марина Хлебникова пострадала при пожаре, который произошел в ее московской квартире. Артистка провела несколько дней в искусственной коме и недавно пришла в сознание. Певица находится в тяжелом состоянии, но ее жизни ничто не угрожает.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Коллеги Хлебниковой не сдали кровь, чтобы помочь пострадавшей при пожаре певице
певица знаменитости хлебникова
Комментировать