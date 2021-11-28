Морские пехотинцы Тихоокеанского флота завершают ревакцинацию от COVID-19

Владивосток, 28 ноября. Личный состав подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ревакцинацией от COVID-19 охвачены морпехи частей и соединений, дислоцированных на Камчатке и в Приморье.

«Для повторных прививок используется двухкомпонентный препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), который доказал свою надежность. Ревакцинацию проходят военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, которые шесть месяцев назад впервые были привиты отечественной вакциной», — сообщается в опубликованном релизе.

Полный курс ревакцинации уже пройден более 90 процентами морских пехотинцев Тихоокеанского флота, отметили представители ВВО. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные оказали помощь более чем 15 зарубежным странам в борьбе с COVID-19.