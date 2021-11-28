Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 ноября 21:05
21:02
Весь мир
Куба направила в Венесуэлу более миллиона доз вакцины Abdala
21:01
Политика
Политолог Камкин объяснил, как Германия может повлиять на Украину в вопросе с Донбассом
21:01
Армия
Главком ВВС Британии Вингстон сообщил о планах перехода на экологическое топливо к 2040 году
21:00
Весь мир
Суд Ливии решил снять кандидатуру Абд аль-Хамида Дабибы с президентских выборов
21:00
Политика
Донбасс сегодня: ВСУ готовит провокации, армия Киева грузовиками вывозит оружие на Украину
20:59
Наука
Пчелы-падальщики обратили эволюцию на 80 миллионов лет вспять
20:58
Происшествия
Во Владивостоке нашли изрезанные тела мужчины и его девушки в закрытой изнутри квартире
20:56
Общество
Россиянка назвала очереди в аэропорту Шарм-эш-Шейха «месивом из людей»
20:54
Происшествия
Беременная женщина и ее четырехлетняя дочь стали жертвами пожара в Омске
20:51
Общество
Наташа Королева с сыном стали аутсайдерами проекта «Две звезды»
Все новости

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота завершают ревакцинацию от COVID-19

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 20:24
Армия
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота завершают ревакцинацию от COVID-19
 /  Пресс-служба ЗВО

Владивосток, 28 ноября. Личный состав подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ревакцинацией от COVID-19 охвачены морпехи частей и соединений, дислоцированных на Камчатке и в Приморье.

«Для повторных прививок используется двухкомпонентный препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник-V), который доказал свою надежность. Ревакцинацию проходят военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, которые шесть месяцев назад впервые были привиты отечественной вакциной», — сообщается в опубликованном релизе.

Полный курс ревакцинации уже пройден более 90 процентами морских пехотинцев Тихоокеанского флота, отметили представители ВВО. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские военные оказали помощь более чем 15 зарубежным странам в борьбе с COVID-19.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Морские пехотинцы Тихоокеанского флота завершают ревакцинацию от COVID-19
тоф морпехи вакцинация коронавирус COVID-19
Комментировать