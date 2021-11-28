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Dagens Nyheter: вспышки на Солнце могут привести к интернет-апокалипсису

Наука
Dagens Nyheter: вспышки на Солнце могут привести к интернет-апокалипсису
wikipedia.org  /  NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0

Сан-Диего, 28 ноября. Всплески энергии на Солнце могут вывести из строя интернет и спровоцировать помехи, на устранение которых уйдут месяцы, сообщает шведское издание Dagens Nyheter со ссылкой на специалиста по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.

Подобное уже случалось в июле 2012 года. На Солнце произошли бури, которые привели к выбросу огромного количества заряженных частиц в космос. Это могло бы вывести из строя электронику и электроснабжение по всей планете, включая Интернет. Однако человечеству повезло, что часть выбросов ушла в другом направлении от Земли.

Ученые предполагают, что основной урон может прийтись на подводные кабели связи, благодаря которым функционирует Интернет. Они малочувствительны к электромагнитному излучению, однако к кабелям может быть подключено оборудование, усиливающее сигнал.

Вероятность подобного явления оценивается в 10%. Иными словами, оно может произойти один раз за 100 лет. Несмотря на небольшую вероятность, Сангита Абду Джиоти призывает человечество готовиться к «интернет-апокалипсису» уже сейчас.

NASA также предупредило о приближении к Земле мощного астероида 2018 AH. Космический объект долго оставался незамеченным из-за своей тусклости. Он уже пролетал мимо голубой планеты в 2018 году. Однако теперь небесное тело попало в поле зрения ученых.

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