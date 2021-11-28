«Нафтогаз» и ряд других поставщиков скрыли тарифы на декабрь

Киев, 28 ноября. Несколько компаний, занимающихся поставками природного газа на Украине, отказались предоставить информацию по тарифам, которые будут действовать в следующем месяце, о чем пишет портал biz.today.ua.

Многие украинские компании-поставщики голубого топлива акцентировали свое внимание на годовых фиксированных тарифах, которые будут действовать вплоть до конца апреля 2022 года.

Если «Нафтогаз» не стал показывать данные по тарифу в грядущем месяце, то некоторые операторы все-таки презентовали собственные предложения. Например, организация «ТАС Энергия страны» повысила стоимость сырья почти вдвое и теперь отпускает энергоноситель по 38,35 гривны за кубический метр (порядка 107 рублей по текущему курсу).

Некоторые концерны, напротив, решили снизить ценники. Соответствующие корректировки наблюдаются у «Свитлогаза», который будет поставлять энергоресурс в декабре по 34,99 гривны (97,6 рубля) против 38,10 гривны в ноябре.

Природный газ для рядовых украинцев вскоре повысится в цене в несколько раз, предупреждает аналитик «Центра биржевых технологий» Максим Орыщак. Эксперт связывает потенциальное подорожание с подписанием меморандума между правительством страны и Международным валютным фондом.