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European Defense Review: Франция и Хорватия согласовали условия поставки самолетов Rafale

Армия
European Defense Review: Франция и Хорватия согласовали условия поставки самолетов Rafale
flickr.com  /  Airwolfhound / CC BY-SA 2.0

Париж, 28 ноября. Хорватия получит 12 подержанных французских истребителей Rafale до 2026 года, передает European Defense Review.

Окончательный контракт между Хорватией и Францией на поставку самолетов Rafale был согласован и подписан 25 ноября. Известно, что Загребу будут переданы не только истребители, но и весь набор комплектующих к ним. Кроме того, согласно условиям контракта, французская сторона должна будет провести обучение хорватских пилотов и техперсонала.

Со стороны Франции документ подписал президент страны Эммануэль Макрон, министр вооруженных сил Флоранс Парли и гендиректор компании Dassault Aviation Эрик Траппье. Хорватскую сторону представили премьер-министр Андрей Пленкович и министр обороны Марио Банозич.

Ранее сообщалось, что истребитель Dassault Rafale ВВС Франции задел линию электропередач во время учебного полета. В результате без света остался город Кастеллан.

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