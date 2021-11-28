Поклонники певца Александра Градского несут цветы к его театру в Москве

У столичного театра «Градский холл» появился стихийный мемориал Александру Градскому. Поклонники приносят к ограде здания букеты цветов в память о любимом певце и композиторе.

На фасаде театра на улице Коровий вал, которым руководил певец, появилась черно-белая фотография: на ней артист изображен с микрофоном в руках. Градский родился 3 ноября 1949 года. В ночь на 28 ноября 2021 года певец скончался в больнице от ишемического инсульта.

Градский является лауреатом Государственной премии Российской Федерации и имеет звание «Заслуженный деятель искусств РФ». В его дискографии насчитывается более 40 музыкальных альбомов.