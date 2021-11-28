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Заявления Киева о грядущем «нападении» России сыграют против Украины

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 20:18
Экономика
Заявления Киева о грядущем «нападении» России сыграют против Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 28 ноября. Заявления Киева о том, что страна готовится к введению военного положения из-за провокаций, которые якобы готовит Россия, в итоге сыграют против самой Украины. Такое мнение высказал известный украинский экономист Юрий Атаманюк.

Как подчеркивает аналитик, украинские и даже западные политики развернули настоящую «истерию», пытаясь убедить и граждан Незалежной, и мировую общественность в том, что Киеву грозит реальная опасность. Однако Атаманюк уверен, что и власти Украины, и, главное, европейские и американские чиновники прекрасно знают, что Россия не планирует никаких агрессивных действий в сторону соседнего государства.

По словам экономиста, лучшим доказательством этого является тот факт, что Международный Валютный Фонд недавно подписал очередной меморандум с Киевом и даже выделил Украине очередной транш в размере 700 миллионов долларов.

«Можно долго говорить, что политически эта война никому не выгодна, поэтому ее не может быть априори. Однако в экономическом плане ответ на эту ситуацию уже дал Международный Валютный Фонд. Никогда бы Украина не получила денег, а они уже поступили на наш казначейский счет, если бы хотя бы на один процент была вероятность того, что может быть военное положение, военные действия. Потому что война — это сразу невозможность возврата никаких кредитов», — объяснил Юрий Атаманюк в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Как отмечает эксперт, никакой реальной выгоды очередной кредит от МВФ Украине точно не принесет, а лишь загонит ее в еще большую кабалу.

Заявления Киева о грядущем «нападении» России сыграют против Украины
Новостное агентство «Харьков». /

«Что даст этот кредит? Как по мне, это продажа Украины, ее экономической независимости, в какой-то мере суверенитета за 30 серебряников. МВФ работает исключительно в интересах своих акционеров, в интересах развитых стран, которые являются держателями основного пакета Фонда», — говорит аналитик.

В то же время эксперт подчеркивает, что раздутая истерия вокруг грядущего «нападения» России еще больше навредит экономике Украины. Аналитик убежден, что заявления Киева окончательно отпугнут инвесторов, и заставят бизнесменов в срочном порядке выводить капиталы из страны.

«Конечно, такая истерия влияет на инвесторов. Такая истерия влияет на держателей наших облигаций внутреннего государственного валютного займа, и люди начинают с них выходить. Конечно, такая истерия влияет на наших экспортеров, в том числе, на предприятия с иностранным капиталом, а это, прежде всего, наши зерновые трейдеры, которые в таком случае придерживают валютную выручку за рубежом», — подчеркивает экономист Юрий Атаманюк.

Ранее политический аналитик, журналист Дмитрий Куликов раскрыл суть плана США по втягиванию России в очередной конфликт.

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украина россия атаманюк
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