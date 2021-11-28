Боец ВСУ погиб во время инженерных работ на линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 28 ноября. Один украинский военнослужащий погиб, один получил увечье во время инженерных работ на линии соприкосновения в ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко.

По его словам, командование Вооруженных сил Украины распорядилось оборудовать в районе населенного пункта Светлодарск укрытия для маскировки техники, чтобы скрыть ее от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«При проведении инженерных работ по углублению окопов для военной техники двое солдат 30-й бригады получили минно-взрывные травмы на неразорвавшемся ранее боеприпасе», — указал представитель НМ ЛНР.

Филипоненко подчеркнул, что в итоге один военнослужащий погиб, второй был госпитализирован в больницу с травматической ампутацией правой кисти. Эти небоевые потери командир 30-й бригады ВСУ зафиксировал как результат обстрела со стороны Народной милиции.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела окраин населенного пункта Славяносербск погиб военнослужащий со стороны Луганской Народной Республики.