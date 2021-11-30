Депутат Васильев объяснил, почему Петербург из года в год оказывается не готовым к зиме

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга VI созыва Андрей Васильев в беседе с ФАН рассказал, что зима в Северной столице может пойти по сценарию прошлых лет, когда город плохо убирался коммунальщиками. По его словам, к этой проблеме напрямую причастны чиновники администрации Петербурга.

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Зимой прошлого года качество уборки улиц от снега вызывало апогей возмущений. Петербуржцы массово писали жалобы в администрацию города, но ситуация все равно оставалась неизменной. Помимо гигантских гор снега наличие огромных сосулек при практически полном отсутствии снегоуборочной техники — просто пугало людей.

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Этот год не стал исключением, и ноябрьская метель не заставила петербургских коммунальщиков выйти на работу.

«Проблема эта известная, существует не один год. В Петербург снег, как всегда, попадает неожиданно, как будто мы в Африке живем. Средства для этого есть, и правительство должно отчитываться перед Законодательным собранием, а то — следить», — прокомментировал Андрей Васильев.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Политик подчеркнул, что всему виной отсутствие строгого контроля и отчетности властей города перед Законодательным собранием Петербурга.

«Вообще, снег в Петербурге одного губернатора уже снял — Георгия Сергеевича Полтавченко. Наверное, и за вторым придут, если не будут убирать снег. Еще в прошлом созыве предлагали целый ряд мер, которые позволят не допускать этой проблемы, но, к сожалению, администрация города их проигнорировала», — заключил собеседник ФАН.

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Накануне циклон принес в Северную столицу мощный снегопад. Горожане в Сети рассказали, что коммунальных служб в городе замечено не было. Это одна из основных претензий к властям, в том числе и к губернатору Петербурга Александру Беглову. Смольный несколько недель назад заявлял, что город готов к зимнему периоду и цифровизации сектора благоустройства. Однако ситуация обстоит ровно наоборот.