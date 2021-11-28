«Хотели встретиться и обсудить «Спартак»: Губерниев рассказал о последнем разговоре с Градским

Три недели назад разговаривал по телефону с Александром Градским, хотел пригласить его в студию «Матч ТВ», чтобы поговорить с ним о футболе. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал известный спортивный журналист, комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

28 ноября не стало российского певца и композитора, одного из основоположников отечественного рока, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Градского. Несколько дней назад 72-летнего артиста госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт. В итоге причиной смерти Градского стал инфаркт головного мозга. В сентябре певец переболел коронавирусом.

Дмитрий Губерниев в комментарии ФАН рассказал, что был знаком с Александром Градским, но встречался с ним нечасто. Менее чем за месяц до смерти певца телеведущий изъявил желание встретиться с ним, но не успел.

«Александр Градский — абсолютный гений музыки, но мы с ним обсуждали спорт — он был болельщиком московского “Спартака”. Мы с ним общались по телефону примерно три недели назад. Советский футболист Евгений Ловчев нас соединил. Они дружили. Тогда я высказал надежду, что мы с Градским в скором времени встретимся, чтобы обсудить “Спартак”, но не встретились… Александр Градский — это настоящая глыба. Мы осиротели. Это огромная потеря для российской культуры», — признался Губерниев.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Ранее блогер и журналист Вадим Манукян в интервью ФАН рассказал, что Александр Градский был в тяжелом состоянии уже на съемках шоу «Голoс». Также Манукян признался, что еще осенью лично беседовал с одним из представителей руководства Первого канала по поводу здоровья Градского и съемок «Голoса».