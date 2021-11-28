Кремль не подтвердил информацию о переговорах Путина и Памфиловой 2 декабря

Москва, 28 ноября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию о переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, которые могут состояться 2 декабря.

По его словам, в Кремле не анонсируют мероприятия задолго до их проведения.

«Вы забегаете вперед, мы пока не будем анонсировать, мы же не анонсируем задолго. Еще далеко до второго (декабря. — Прим. ФАН)», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как стало известно ранее, пресс-секретарь президента сообщил, что организация переговоров Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пока не продвигается.