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Политолог Корнейчук раскусил уловку Зеленского с «подготовкой госпереворота»

Политика
Политолог Корнейчук раскусил уловку Зеленского с «подготовкой госпереворота»
youtube.com  /  Prt Scr / UKRLIFE.TV

Киев, 28 ноября. Президент Центра инновационного консалтинга «Кда» Дмитрий Корнейчук объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский посвятил пять часов своей пресс-конференции рассказам о готовящемся госперевороте.

Корнейчук напомнил о том, как в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение, распространявшееся на десять регионов страны. Политический аналитик назвал действия бывшего главнокомандующего провокацией. Он уверен, Порошенко специально ввел особый режим и отправил украинские корабли в Керченский пролив, чтобы отсрочить проведение выборов. По мнению Корнейчука, Петр Алексеевич просто тянул время. Нынешняя ситуация с Зеленским несколько иная. Политолог считает, что он, скорее всего, не будет переизбираться на новый срок.

«Молва вокруг готовящегося переворота и введения военного положения — это всего лишь «информационный пузырь», запущенный политтехнологами Зеленского», — отметил Корнейчук.

Аналитик обратил внимание на то, что последняя пресс-конференция президента длилась пять часов. И все это время он говорил о том, что в стране идет подготовка к государственному перевороту.

Политолог Корнейчук раскусил уловку Зеленского с «подготовкой госпереворота»
Global Look Press / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

«Зеленский ничего не сказал про нищую страну, которую он продолжает грабить. Не говорил он и о проблемах. Не упомянул об энергетическом кризисе. Потому что все пять часов он твердил одно и то же. Каждый, кто посмотрел его пресс-конференцию, вынес для себя одну мысль – скоро будет переворот. В этом и заключается стратегия Зеленского. Таким образом он готовит себе пути отхода», — заявил политолог.

По мнению Дмитрия Корнейчука, украинский главнокомандующий вызывает к себе жалость. Он стремится к тому, чтобы украинцы переключили свое внимание. Чтобы они забыли, что Зеленский на протяжении пяти лет грабил страну, довел ее до крайней степени бедности. Цель украинского главнокомандующего — заставить людей думать, что он достаточно натерпелся, что его уже и так наказали.

«Бедный-несчастный. Он так устал от власти. Дайте ему спокойно уйти. На мой взгляд политтехнологи Зеленского хорошо постарались, чтобы он положил в свои карманы награбленные миллионы и спокойно ушел», — подытожил Корнейчук.

Депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала прошедший пресс-марафон президента Владимира Зеленского катастрофой.

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