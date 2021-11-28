Народная милиция ЛНР: отсутствие реакции ОБСЕ на обстрелы ВСУ развязывает руки Киеву

Луганск, 28 ноября. Отсутствие реакции Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и мирового сообщества на обстрелы со стороны ВСУ в Донбассе подталкивает Киев к новым преступлениям против жителей ЛНР и ДНР. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что ранее в результате обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.

«Отсутствие реакции международного сообщества и руководства СММ ОБСЕ развязывает руки противнику и побуждает его на новые преступления, очередной жертвой которого стал наш военнослужащий», — сказал Филипоненко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, Москва получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.