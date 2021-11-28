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Марокко избрали председателем Ассоциации генеральных секретарей парламентов

Весь мир
Марокко избрали председателем Ассоциации генеральных секретарей парламентов
maroc.ma  /  пресс-служба Королевства Марокко

Мадрид, 28 ноября. Марокко единогласно избрано председателем Ассоциации генеральных секретарей парламентов (АГСП).

Рабат в данной организации представляет генсек Палаты представителей Наджиб аль-Хади. Решение принято на очередном заседании АГСП, которое состоялось накануне в Испании.

«Избрание в качестве председателя Ассоциации — крупнейшего парламентского собрания на уровне генеральных секретарей — отражает особое положение, которое Марокко и его законодательный орган занимают в международной системе», — отметил Аль-Хади в заявлении для прессы.

Он добавил, что это событие является признанием опыта африканской монархии и ее достижений за последние десятилетия, которые стали следствием масштабных реформ, проводимых под руководством короля Мухаммеда VI. По словам генсека, избрание королевства представляет собой кульминацию многолетней работы парламента его страны и активного участия Рабата в региональных и международных форумах.

Миссия АГСП, которая впервые собралась в Осло 16 августа 1939 года, состоит в изучении процедур, практики и методов работы различных законодательных органов, а также в предложении мер по их улучшению. Кроме того, встречи генеральных секретарей обеспечивают взаимодействие интересов парламентов. В Ассоциацию входят более 130 стран.

Выборы в Палату представителей Марокко состоялись 8 сентября 2021 года. По их итогам, прежде правящая Партия справедливости и развития (ПСР), продвигавшая исламистскую идеологию, потерпела сокрушительное поражение.

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