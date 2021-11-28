Китай и АСЕАН улучшают отношения до всеобъемлющего стратегического партнерства

Telegram-канал «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает о повышении уровня связей между Китаем и АСЕАН до всеобъемлющего стратегического партнерства, готовности Пекина присоединиться к договору о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии, отправке австралийских военных и полиции на Соломоновы острова, где вспыхнули массовые беспорядки, визите в Японию премьер-министра Вьетнама, втором за месяц посещении Тайваня делегацией парламентариев из США, а также планах Токио пересмотреть свою оборонную политику и увеличить военный бюджет.

Азиатско-Тихоокеанский регион

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая 22 ноября на специальном онлайн-саммите, заявил, что Китай и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) повышают уровень своих связей до «всеобъемлющего стратегического партнерства».

Обычно на подобных мероприятиях китайскую сторону представляет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Однако в саммите, посвященном 30-летию диалога между Китаем и АСЕАН, Си принял личное участие. Таким образом Пекин хочет подчеркнуть свою приверженность укреплению отношений со странами Юго-Восточной Азии на фоне резко возросшей в последние месяцы дипломатической активности США и их союзников.

Китайский лидер также заявил, что Пекин готов присоединиться к договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии. Соглашение было подписано в 1995 году в Бангкоке и предусматривает отказ от разработки, производства, приобретения, испытания, применения или размещения в регионе соответствующего вооружения.

Такое решение КНР стало явным ответом на новый оборонный пакт AUKUS между Австралией, Великобританией и США, в соответствии с которым Канберра обзаведется атомным подводным флотом. В свою очередь председательствующий в G7 Лондон в этот же день пригласил страны АСЕАН на совместную встречу министров иностранных дел в Ливерпуле в начале декабря.

Сами члены АСЕАН не смогли выработать единую позицию по AUKUS. Малайзия и Индонезия выступают с критикой соглашения, утверждая, что оно может спровоцировать региональную гонку вооружений. В то же время Филиппины открыто поддержали инициативу Вашингтона, Лондона и Канберры.

Chinese President Xi Jinping chairs the ASEAN-China Special Summit to Commemorate the 30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations via video link in Beijing, capital of China. pic.twitter.com/PC2PUHpmPg — China Internet News Center中国互联网新闻中心 (@China_CINC) November 26, 2021

Австралия 25 ноября направила полицию, войска и дипломатов на Соломоновы острова для оказания помощи властям островного государства после того, как антиправительственные протесты в столице переросли в беспорядки.

«Правительство Австралии не намерено вмешиваться во внутренние дела Соломоновых островов. Наша цель — обеспечить стабильность и безопасность», — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре запросил помощь у Канберры в соответствии с двусторонним договором о безопасности. В Хониару также прибыло около 50 офицеров Королевской полиции Папуа-Новой Гвинеи.

Согаваре объявил о введении 36-часового локдауна 24 ноября, но протестующие отказались выполнять распоряжение властей. На следующий день они заняли здание Национального парламента, подожгли полицейский участок и устроили погромы в китайском квартале столицы. В результате беспорядков погибли по меньшей мере три человека. Более ста были арестованы за мародерство.

Большинство демонстрантов прибыли накануне в Хониару с самого густонаселенного острова страны, Малаита, с призывом возобновить нереализованные проекты по развитию инфраструктуры и повышению благосостояния народа. Они потребовали отставки действующего премьера, а также ограничения связей с Китаем.

Соломоновы острова разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 2019 году, установив официальные контакты с КНР. Базирующаяся главным образом в Малаите оппозиция теперь активно использует «китайскую карту» наряду с проблемами бедности, чтобы оказывать давление на правительство Согаваре.

Solomon Islands: Rioting over China leaves Honiara in ruins : More than 100 people have been arrested following days of rioting in the Solomon Islands. Police also found three bodies in a burned out building. Much of the violence has been in the China to https://t.co/9NuEp7DB5W pic.twitter.com/144VFQ2Ihf — World News 24 (@DailyWorld24) November 27, 2021

Вьетнам

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь во главе делегации высокопоставленных чиновников с 22 по 25 ноября прибыл в Токио. Он стал первым иностранным лидером, посетившим Японию с момента вступления Фумио Кисиды в должность премьера.

По результатам серии официальных встреч Вьетнам и Япония договорились укреплять цепочки поставок, в том числе за счет использования цифровых технологий и диверсификации производственных мощностей. Ханой и Токио намерены усилить сотрудничество в области безопасности, разделяя «серьезную озабоченность» по поводу агрессивных действий в региональных водах, что является завуалированной отсылкой на политику Пекина в Восточно- и Южно-Китайском морях.

«Вьетнам — важный партнер для Японии, который будет служить стержнем в наших усилиях по созданию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — подчеркнул Фумио Кисида.

Prime Minister Pham Minh Chinh will pay an official visit to Japan from November 22-25 at the invitation of Japanese counterpart Kishida Fumio, the Ministry of Foreign Affairs announced Friday.https://t.co/Ywe7D39Nte pic.twitter.com/4vLYtGzbQ9 — xuan khanh le (@xuankhanhle1) November 21, 2021

Министр обороны Вьетнама генерал Фан Ван Зянг обсудил со своим коллегой Нобуо Киси расширение экспорта японского оборонного оборудования, включая военно-морские суда. Стороны договорились «решительно противостоять» односторонним попыткам изменить сложившийся статус-кво в регионе. Токио и Ханой также будут наращивать сотрудничество в области миротворческих операций.

Министр иностранных дел Есимаса Хаяси и глава МИД Вьетнама Буй Тхань Шон обсудили совместные действия по реализации концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». Высокопоставленные лица также обменялись мнениями по ключевым региональным вопросам, включая ядерную программу Северной Кореи и ситуацию в Мьянме.

Усилия Японии по укреплению связей с Вьетнамом подчеркивают ее желание сохранить влияние в регионе на фоне растущей активности Китая. Особенно тесные отношения Пекин выстраивает с Лаосом и Камбоджей, которая в следующем году будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Это вызывает опасения, что КНР сможет оказывать большее влияние на АСЕАН в целом.

Prior to the Defense Ministers’ meeting, the 8th Japan-Vietnam Vice-Defense Ministerial Consultation was held. We will continue to accelerate defense cooperation and exchanges between Japan and Vietnam.???????????????? pic.twitter.com/FCZujyw8c0 — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) November 23, 2021

Тайвань

Тайвань и США 23 ноября провели вторую встречу в рамках возобновленного ежегодного экономического диалога с целью укрепления более тесных двусторонних связей.

На пятичасовом виртуальном саммите обсуждались вопросы устойчивости цепочек поставок, науки и технологий, цифровой экономики и безопасности сетей 5G, а также рычаги торгово-финансового влияния Пекина на остров. Стороны договорились провести первую личную встречу, которая, как ожидается, состоится в следующем году в Тайбэе.

«Основная область, в которой Тайвань будет сотрудничать с США, — это сектор полупроводников. США стремятся получить доступ к тайваньским чипам, которые пользуются большим спросом во всем мире, и постепенно это будет распространяться на другие области», — объяснила специалист Тайваньского института экономических исследований Ариса Лю.

The 2nd Economic Prosperity Partnership Dialogue successfully concluded today. These talks advanced substantive #Taiwan-#US cooperation in key fields including supply chain resilience, countering economic coercion, the digital economy & semiconductors. pic.twitter.com/jIh8bFgrqR — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 23, 2021

Вторая за месяц делегация американских парламентариев 25 ноября прибыла в Тайбэй. Американский институт на Тайване, выполняющий функции посольства Вашингтона, заявил, что в ходе двухдневного визита конгрессмены США обсудили с высокопоставленными тайваньскими лидерами двусторонние отношения, региональную безопасность и «другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес».

В ходе переговоров президент Тайваня Цай Инвэнь отметила, что самоуправляемый остров будет «продолжать наращивать сотрудничество с США для поддержания общих ценностей свободы и демократии, а также обеспечения мира и стабильности в регионе».

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что китайские власти выражают сильное недовольство и решительный протест визиту американских законодателей на Тайвань. Сдержанные ответные действия Китая обусловлены прежде всего стремлением не испортить отношения с другими странами накануне зимней Олимпиады в Пекине. В свою очередь США и их союзники используют предоставившуюся возможность, чтобы укрепить связи с островом и положение Тайбэя на международной арене.

Thrilled & honored to welcome the #US congressional CODEL. We exchanged views on the situation in the #IndoPacific. Without a shred of doubt, we're great democratic partners in countering the expansion of authoritarianism & safeguarding our shared values. JW pic.twitter.com/8BfVIJpuhr — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) November 26, 2021

Япония

Премьер-министр Фумио Кисида, выступая 27 ноября на военной базе Асака, заявил, что Япония пересмотрит свою внешнюю политику, а также подходы в области обеспечения безопасности для укрепления оборонной мощи страны. При этом будут рассмотрены все варианты, включая возможность нанесения ударов по военным базам противника.

Впервые премьер прямо указал на развитие ракетных технологий Северной Кореей и военную экспансию Китая, как главные угрозы для Японии. Правительство Кисиды также планирует добавить 6,75 миллиарда долларов к и без того рекордным ежегодным военным расходам. По данным Министерства обороны, если законодатели утвердят предложенную сумму, она станет самой большой за всю историю.

«Поскольку обстановка в сфере безопасности вокруг Японии ухудшается с беспрецедентной скоростью, наша срочная задача — ускорить реализацию различных проектов», — говорится в предложении по расходам оборонного ведомства.

#Japan Prime Minister Fumio Kishida has said he will consider ''all options'' to counter #China.



The country will add $6.75 billion to its already record annual military spending in a rush to bolster air and maritime defences.https://t.co/90I92QCY9s — WION (@WIONews) November 27, 2021

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