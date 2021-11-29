Коммунист рассказал, кого Украина отправит в Крым на борьбу с Россией

Экс-командир ополчения Виталий Киселев (позывной Коммунист) рассказал о курсе Украины на обострение конфликта в Донбассе, планах Киева по организации диверсий в Крыму и происходящем на украинско-белорусской границе. Подробнее — в материале ФАН.

На линии разграничения в Донбассе обстановка накаляется: украинская сторона провоцирует республики на масштабный ответ, чтобы затем обвинить во всем Российскую Федерацию и выйти из обременительных для Киева Минских соглашений. Об этом заявил Виталий Киселев, полковник полиции ЛНР и автор проекта «Путь Визенталь», специализирующийся на расследованиях военных преступлений Украины в Донбассе.

Обстрелы есть — ОБСЕ нет

В комментарии ФАН Коммунист привел примеры обострения ситуации на фронте за последнее время. Так, военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады под командованием Александра Зиневича из запрещенных Минскими соглашениями гаубиц калибра 152 мм обстреляли населенные пункты Червоный прапор, Южная Ломатовка и Анновка. Из гаубиц того же калибра военнослужащими 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ (под командованием полковника Сергея Поступальского) был обстрелян прифронтовой Первомайск. От огня украинской артиллерии пострадало здание местного техникума, поврежден водопровод. Вблизи техникума расположен детский сад, где на момент обстрела находилось 40 малышей, а также десять взрослых из персонала дошкольного учреждения.

«Ребята только проснулись после тихого часа, пополдничали и готовились к прогулке. Но вместо этого пришлось срочно спускаться в бомбоубежище. К счастью, обошлось без жертв и даже царапин. Ребята молодцы, быстро спустились. А вот у их родителей и педагогов добавилось седых волос», — рассказал Виталий Киселев.

Автор проекта «Путь Визенталь» подчеркнул, что ни после обстрела 30-й бригадой ВСУ трех сел, ни после обстрела 24-й бригадой Первомайска представители специальной мониторинговой миссии не прибыли на места инцидентов.

По мнению полковника, Украина пытается вывести республики Донбасса на полноценный ответ, по масштабам сравнимый с боями зимы 2014–2015 годов. По этой же причине западные «старшие партнеры» Киева проводят дипломатическую подготовку, вбрасывая информацию о «подготовке» Россией агрессии. Военнослужащие народной милиции обеих республик отвечают ВСУ точечно, нанося удары по огневым позициям и корректировщикам, добавил Виталий Киселев.

flickr.com / OSCE/Evgeniy Maloletka

Засвеченные бойцы невидимой войны

Вооруженный конфликт в Донбассе протекает не только на линии разграничения. Одновременно с этим украинской стороной ведется и невидимая война в виде информационных и психологических спецопераций под патронажем американских структур. Киев регулярно отрицает существование собственных «сил психологических операций», но на этот раз Украину подставила сержант национальной гвардии Соединенных Штатов Фиона Берндт.

По словам Виталия Киселева, на 13-х международных учениях Combined Resolve американский сержант сделала ставший достоянием общественности совместный снимок с украинской делегацией — членами группы психологических операций, которой якобы не существует. На этом Берндт не остановилась, добавив к фото пафосные фразы о важности обмена опытом psi-ops в Афганистане и Донбассе и об отработке совместных действий в данной сфере.

Найти эту улику оказалось проще простого: разоблачающий ложь Украины об отсутствующих psi-ops снимок находился на сайте интернет-проекта DVIDS, где выкладываются фото- и видеоматериалы для последующего использования в прессе. Контент на DVIDS подвергается цензуре, поэтому появление уличающего фото — явно чей-то просчет, добавил офицер.

«Национальные» диверсанты и межведомственные войны

Полковник Киселев в комментарии для ФАН также рассказал о развернутых Украиной двух учебных центрах Сил специальных операций (ССО) вблизи городов Геническ и Голая Пристань Херсонской области. Стало известно, что украинские силовики ведут в эти центры отбор исключительно из числа крымских татар, покинувших Крым после воссоединения полуострова с Россией.

Инструкторами этих отобранных по нацпризнаку будущих диверсантов назначены боевики ССО и офицеры Одесской военной академии, также учебные центры опекаются американо-канадской тренировочной миссией Unifer и британской Orbital. Задачей натаскиваемых боевиков будет подготовка и осуществление диверсий и терактов на территории Крыма. Именно поэтому, уверен Виталий Киселев, отбираются представители определенного этноса: если они будут пойманы в Крыму силами ФСБ, то Запад и Украина поднимут шум о «притеснении» на территории полуострова крымских татар.

Федеральное агентство новостей /

Отбор украинскими силовиками ведется не только среди крымских татар. Как сообщил ФАН Виталий Киселев со ссылкой на собственные источники, в поселке Никольское под Мариуполем на территории урочища «Азовская дача» разбит палаточный городок. Там разместилось примерно четыре десятка лиц кавказской национальности, которые носят форму песочного цвета и натовскую экипировку.

Впоследствии выяснилось, что как минимум трое из них являются боевиками «грузинского легиона». Наблюдение за палаточным лагерем позволило сопоставить выезды «легионеров» продолжительностью в несколько часов с обстрелами позиций народной милиции. Коммунист добавил, что базу боевиков обходят стороной военнослужащие ВСУ и Нацгвардии, а также полицейские: если у первых двух есть соответствующий приказ, то сотрудники МВД попросту опасаются связываться с «легионерами», имеющими откровенно бандитскую репутацию.

Украинским полицейским на востоке вообще не везет в последнее время, отметил Виталий Киселев. По информации его источника, на подконтрольной сейчас Украине части Луганской области региональный полицейский департамент стратегических расследований (аналог УБОП) находится в жестком противостоянии с 3-м управлением Службы безопасности Украины (СБУ) в Луганской и Донецкой областях. Причина межведомственного конфликта тривиальна — дележ объектов, которые можно крышевать. Оба региональных филиала двух украинских силовых структур попросту забросили служебные дела и накапливают компромат друг на друга, используя весь доступный технический арсенал.

Реликты в кредит

Прокомментировал Коммунист и растиражированную на Украине новость о прибытии в порт Одессы теплохода OCEAN GRAND, который привез из США пополнение для Военно-морских сил Украины (ВМСУ) — два патрульных катера типа Island. По прибытии Ocracoke и Washington получили новые имена — «Сумы» и «Фастов» соответственно.

Виталий Киселев отметил, что оба судна являются реликтами, отслужив свое после выпуска в 1986 и 1989 годах в Береговой охране США. Уже после списания в утиль они были проданы Украине в кредит, а не переданы безвозмездно. Гораздо масштабнее программа накачки оружием киевского режима у Великобритании. Офицер напомнил, что Лондон планирует выделить украинским «младшим партнерам» кредит на военные нужды в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на десять лет. Предполагается, что на эти средства и за это время британцы построят два тральщика и восемь катеров, а также две морские военные базы. Переговоры уже миновали стадию подписей под рамочным соглашением, но условия предоставления кредита обе стороны не разглашают.

Федеральное агентство новостей /

На белорусском направлении

Помимо подготовки к горячей фазе в Донбассе Украина готовится к обострению конфликта с Белоруссией. Ранее двухсторонние отношения ухудшались из-за подготовки Украиной бело-красно-белых боевиков и признания Светланы Тихановской избранным лидером, сейчас же президент Белоруссии Александр Лукашенко явственно взял курс на восток. Украинское руководство обнаружило, что в разгар ссоры с северной соседкой на данном направлении (в Киевской и Черниговской областях) участок границы охраняется лишь парой сотен пограничников и десятком-другим сотрудников СБУ.

В помощь им перебросили сотню курсантов академии Госпогранслужбы Украины и часть личного состава пограничных отрядов из Запорожья и Одессы, готовится переброска курсантов Львовской академии сухопутных войск, Одесской военной академии, Житомирского военного института, харьковских институтов воздушных сил и танковых войск.

«Всех — независимо от курса — снимают с занятий, вручают предписания и — вперед. Сроки «командировки» не озвучиваются. Причем перебрасывают их под видом батальонов территориальной обороны с выдачей соответствующих повязок и шевронов», — рассказал полковник полиции ЛНР.

Комментируя полученную информацию о переброске малообученных курсантов на белорусскую границу в рамках явной подготовки к конфликту, Коммунист провел параллели с 1918 годом. Тогда лидеры Украинской народной республики (УНР) в попытке остановить наступление Красной армии бросили на большевиков несколько сотен студентов и гимназистов-старшеклассников. На станции Круты завязался бой, в ходе которого красноармейцы быстро разгромили плохо вооруженную и необученную толпу. Сейчас украинская пропаганда прославляет «героев Крут», в то время как официальный Киев явно стремится повторить историю: при развитии наихудшего сценария с Белоруссией те недоучившиеся курсанты тоже «списаны заранее», подытожил Виталий Киселев.