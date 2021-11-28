Минобороны Болгарии предложило разместить в стране черноморское командование НАТО

София, 28 ноября. Болгария заинтересована в размещении на своей территории регионального компонента Военно-морского командования НАТО в Черноморском регионе (MARCOM). Об этом сообщил глава минобороны страны Георги Панайотов.

Во время своего выступления на встрече по формату Б-9 в Бухаресте министр отметил, что страна полностью поддерживает укрепление партнерства между НАТО и ЕС в области обороны и безопасности. При этом главы министерств обороны Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Чехии призвали Североатлантический альянс обеспечить безопасность стран на восточном фланге Альянса.

В ходе мероприятия министры выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией на границе с Белоруссией. Кроме этого, болгарский представитель выразил озабоченность действиями России в Прибалтике и Черном море.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно выступал с заявлением, что Москва не собирается ни на кого нападать и не представляет угрозу для других государств. Также по словам пресс-секретаря президента РФ, ситуация на белорусско-польской границе не представляет угрозу для России.