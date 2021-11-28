Обнаружился возможный претендент на наследство Нины Руслановой

Москва, 28 ноября. Последний избранник актрисы Нины Руслановой, звукооператор Рафкат Габитов, может стать еще одним претендентом на ее наследство. Его отношения со звездой отечественного кино длились около 30 лет.

Русланова владела однокомнатной квартирой на Арбате, которую риелторы оценивают в 25 миллионов рублей. Кроме того, актрисе принадлежала дача в Подмосковье, говорится в передаче «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Главной наследницей артистки является ее дочь Олеся Рудакова. Однако журналисты обнаружили еще одного возможного претендента на имущество знаменитости — Габитова. При этом дочь Руслановой отказывается считать его супругом матери.

«У Нины Ивановны был только один муж, и он — мой папа. Больше никаких официальных мужей у нее не было», — утверждает Рудакова.

По словам кастинг-директора Ирины Павловой, у Руслановой и Габитова был гостевой брак. Актриса жила в Москве, а звукооператор — в Петербурге. Артистка и ее возлюбленный ненадолго разлучались и постоянно ездили друг к другу, поэтому отношения у них были как у молодоженов, рассказала Павлова. Кастинг-директор сомневается, что Габитов заявит о правах на наследство, поскольку он очень скромный человек.

Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Друзья, родные и коллеги проводили ее в последний путь 24 ноября.