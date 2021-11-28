Таиланд рассчитывает восстановить туриндустрию за счет токенов для путешественников

Бангкок, 28 ноября. Туристическое управления Таиланда совместно с национальными регуляторами и местной криптовалютной биржей разрабатывает цифровые токены для туристов. Об этом рассказал Bloomberg глава ТАТ Ютасак Супасорн.

По его словам, власти страны с помощью такого шага хотят восстановить туристическую индустрию, пострадавшую от ограничений, связанных с пандемией. Королевство рассчитывает, что выпуск токенов позволит возместить 80 млрд потерянных доходов, но при одном условии - если в Таиланд приедут владельцы криптовалют.

«Если они смогут использовать здесь криптовалюту без необходимости ее обменивать или оплачивать налоги, то им будет удобно», — считает Супасорн.

Таиланд пока еще не признал криптовалюту платежным средством. Однако ТАТ обсуждает вопрос создания специального подразделения для выпуска собственных электронных денег с Комиссией по ценным бумагам и биржам, Банком Таиланда и крупнейшей национальной криптобиржей.

Власти Таиланда в начале ноября разрешили гражданам 63 стран посещать страну без прохождения обязательного карантина. Однако для россиян королевство все еще остается закрытым.