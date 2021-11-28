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Defense One: кризис в области закупок вооружения обернулся кадровым коллапсом в Пентагоне

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 19:57
Армия
Defense One: кризис в области закупок вооружения обернулся кадровым коллапсом в Пентагоне
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 28 ноября. Общий кризис в цепочке поставок сделал опасными и невыгодными некоторые ключевые посты в Министерстве обороны США. Об этом сообщает издание Defense One.

С весны 2020 года высшие должностные лица управления закупок и обеспечения Пентагона ежедневно проводили селекторное совещание с главами трех самых крупных оборонных концернов. В ходе дискуссий обсуждались проблемы в цепочке поставок. Однако после отставки заместителя министра обороны администрации Трампа по закупкам и обеспечению Эллен Лорд, конференции прекратились.

“Уровень разочарования в отрасли растет, и, судя по моим наблюдениям, очень высок и уровень разочарования», — констатировал председатель Национальной оборонно-промышленной ассоциации Арнольд Пунаро.

По данным журналистов, Белый дом до сих пор никого не назначил на должность заместителя министра обороны по закупкам из-за происходящего кадрового коллапса.

Ранее экс-премьер Австралии Тони Эббот заявил о желании Канберры закупить у США списанные подлодки. Власти страны планируют использовать их для подготовки австралийских военных.

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