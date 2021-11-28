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Глобальный рынок отреагировал на появление «омикрона»

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 19:50
Экономика
Глобальный рынок отреагировал на появление «омикрона»
pixabay.com

Москва, 28 ноября. Различные мировые рынки сразу же в штыки восприняли информацию о зарождении новой модификации коронавирусного патогена, пишет «Российская газета».

Южно-Африканская Республика стала местом появления нового штамма коронавируса, который уже получил название «омикрон». Распространение вируса способно оказать значительное влияние на характер авиаперелетов, а также уже подтолкнуло инвесторов к тому, чтобы переводить средства в более надежные активы.

Нефтяной сектор не был обойден вниманием эпидемиологических новостей — данный рынок просел примерно на 10%. Теперь баррель североморской нефти сорта Brent реализуется примерно по 72 доллара, а «бочка» смеси WTI продается за 68 долларов, если рассматривать ближайшие контракты.

Альянс ОПЕК+ должен собраться уже на следующей неделе, но теперь представители стран-участниц объединения опасаются чрезмерного влияния «омикрона» на ситуацию в сегменте. В рамках грядущей недели Brent, скорее всего, будет стоить от 73 до 76 долларов за баррель, прогнозирует начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Фондовые биржи также пострадали из-за неприятных вестей. Ключевые экономические индексы США Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, немецкий индикатор DAX и отечественные индексы РТС и Мосбиржи падали на 2-5%. Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что рубль займет позиции у 74,5-76,5 единицы за доллар и 84,5-86,5 единицы за евро. Основными темами, определяющими движение экономики, станут данные по COVID-19 и действия правительств различных стран в отношении «омикрона».

На территории Дании уже зарегистрировали первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса. Соответствующей информацией поделились в местном институте сывороток.

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Все новости / Экономика / Глобальный рынок отреагировал на появление «омикрона»
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