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«Зачем привезли неготовых?»: Губерниева возмутило выступление российских биатлонистов на КМ
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Спорт
«Зачем привезли неготовых?»: Губерниева возмутило выступление российских биатлонистов на КМ
Global Look Press  /  Alexander Shemetov

Два российских биатлониста оказались совершенно не готовы к новому сезону Кубка мира. Об этом в беседе с ФАН заявил известный журналист и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В шведском Эстерсунде в воскресенье завершился первый этап Кубка мира по биатлону сезона 2021-2022. Для российской команды эти гонки сложились не очень удачно. Например, 33-летний Евгений Гараничев по результатам спринта занял только 113 место, проиграв лидерам почти четыре минуты. Россиянин удивительным образом перед гонкой забыл лыжные палки и потерял 35 секунд на старте, далее ситуацию усугубила ужасная стрельба спортсмена. Кроме того, возникают вопросы и по поводу выступления Матвея Елисеева, который жаловался на серьезные проблемы со здоровьем и отсутствие тренировок. В итоге он всего с одним промахом занял только 78 место. Для сравнения: французский биатлонист Эмильен Жаклен, показавший на стрельбище одинаковый результат с Елисеевым, пришел к финишу четвертым, отстав от призового места всего на 11 секунд.

«Зачем привезли неготовых?»: Губерниева возмутило выступление российских биатлонистов на КМ
ПолитЭксперт / Аврора Зорина

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью корреспонденту ФАН не стал скрывать своего недовольства по поводу присутствия в основной национальной команде спортсменов, которые, мягко говоря, находятся не в лучшей форме.

«Почему в нашей команде присутствуют спортсмены, не готовые к сезону? Это нужно спросить у тренеров. К сезону у нас не готовы два человека — Елисеев и Гараничев. Кто-то готов лучше, кто-то — хуже. Елисеев что-то рассказывал про изотоник, который ему давали в команде, якобы он ему не подошел, на этом фоне у него начались проблемы. Я не удивлюсь, если Гараничев и Елисеев на следующих стартах в Швеции не побегут. Я слышал, что сказал Елисеев в интервью. Это очень странно. Он не тренировался. Вопрос возникает к тренерам: зачем они привезли неготового спортсмена на этап Кубка мира?» — задался вопросом собеседник ФАН.

«Зачем привезли неготовых?»: Губерниева возмутило выступление российских биатлонистов на КМ
Global Look Press / Hendrik Schmidt/dpa

Кроме того, Губерниев жестко высказался о Гараничеве и в своем Telegram-канале.

«Если Гараничева оставят в сборной на КМ, это будет неуважение к биатлону», — написал он.

Второй этап Кубка мира по биатлону пройдет со 2 по 5 декабря в шведском городе Эстерсунд. Точные составы мужской и женской сборных России на этот этап пока не сообщаются, но, скорее всего, тренерским штабом будут внесены изменения.

«Зачем привезли неготовых?»: Губерниева возмутило выступление российских биатлонистов на КМ
Global Look Press / Alexander Shemetov/Global Look Press

Днем ранее российский биатлонист Эдуард Латыпов лишился медали на Кубке мира из-за досадной ошибки. Спортсмен перепутал финишный створ и потерял шансы на попадание на подиум по итогам индивидуальной гонки.

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