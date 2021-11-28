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Шесть киргизских партий проходят в парламент после обработки 90% бюллетеней

Политика
Шесть киргизских партий проходят в парламент после обработки 90% бюллетеней
wikipedia.org  /  Director-nsk/CC BY 3.0

Бишкек, 28 ноября. Шесть политических партий Киргизии проходят в парламент республики после обработки 90% бюллетеней. В лидерах оказались три провластные силы, сказано на сайте киргизского Центризбиркома.

Первое место по количеству голосов занимает «Ата-Журт Кыргызстан» с показателем в 16,85%. На втором месте расположилась партия «Ишеним» — 13,5%. После нее идет «Ынтымак» с 10,81% голосов.

Вслед за тройкой лидеров идут «Альянс» — 8,23% и «Бутун Кыргызстан» — 7,64%. Замыкает шестерку политических сил малоизвестная партия «Ыйман Нуру».

Как стало известно ранее, президент Киргизии Садыр Жапаров обратился к политическим партиям после выборов. Лидер призвал все объединения признать результаты голосования.

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