Песков: утверждения западных СМИ о «готовящемся вторжении» России беспочвенны

Москва, 28 ноября. Москва считает неприемлемой истерику Запада и Киева о якобы «готовящемся вторжении» России на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее газета New York Times сообщила, что американская разведка предупредила страны НАТО о том, что РФ якобы «готовит вторжение» на территорию Украины.

Песков отметил, что подобные заявления могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению конфликта в Донбассе со стороны Киева, передает ТАСС.

«Эта истерика, которая нагнетается сейчас в англосаксонских СМИ, в украинских СМИ и поддерживается украинскими политиками во главе с главой государства, мы считаем ее абсолютно неприемлемой», — заявил он.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно отвергали подобные утверждения западных стран, отмечая, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. При этом российские власти уверены, что подобные заявления являются предлогом для размещения военных сил НАТО вблизи границ России. В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что сообщения западных СМИ о планах Москвы по «вторжению» на Украину являются алармистскими.