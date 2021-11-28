Кремль надеется на встречу Путина и Байдена до конца 2021 года

Москва, 28 ноября. Организация переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена пока не продвигается. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее он сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают возможную встречу лидеров.

«Кремль надеется, что до конца года общение президентов может состояться», — отметил Дмитрий Песков.

Недавно авторы китайского издания Baijiahao заявили, что Путин повлиял на решение Байдена посетить Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Американский президент засобирался в Китай, как только его коллега принял приглашение приехать на Игры.