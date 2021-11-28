Кардашьян исключила возобновление отношений с Уэстом

Лос-Анджелес, 28 ноября. Бизнесвумен и светская львица Ким Кардашьян отреагировала на сигналы своего почти бывшего мужа, рэпера Канье Уэста, который пытается вернуть их семью. Звезда реалити-шоу не готова возобновлять отношения с музыкантом, сменившим имя на Йе.

Пока Уэст намекает на готовность снова попытаться построить семейное счастье с Кардашьян, в Сети обсуждают ее роман с актером и комиком Питом Дэвидсоном. По данным источников HollywoodLife, светская львица исключила возможность возобновления отношений с рэпером.

«Не заблуждайтесь на этот счет, Ким не собирается снова встречаться с Канье», — утверждают инсайдеры.

Несмотря на желание вернуть супругу, Йе уже выходил в свет с молодой моделью Винетрией. По словам источников, этот поступок Уэста стал ответным шагом на роман бизнесвумен с комиком. Рэпер крайне обеспокоен, что Кардашьян проводит время с Дэвидсоном, потому что у музыканта возникали разногласия с актером.

«Итак, тот факт, что Ким начала тусоваться с Питом, беспокоил Канье в целом, и теперь, когда он видит, что ей действительно нравится быть рядом с ним, ее семья думает, что это просто еще больше расстраивает его», — говорят источники.

Канье Уэст уже выражал негативные эмоции из-за отношений Ким Кардашьян с Питом Дэвидсоном. Рэпер назвал светскую львицу предательницей, поскольку она закрутила роман с комиком.