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Сын экс-президента Киргизии Атамбаева побеждает на выборах в своем округе

Политика
Сын экс-президента Киргизии Атамбаева побеждает на выборах в своем округе
ПолитЭксперт

Бишкек, 28 ноября. Сеидбек Атамбаев, сын бывшего президента Киргизии, побеждает на парламентских выборах по своему одномандатному округу. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики.

ЦИК обработал данные с 98,36% избирательных участков. Сеидбек Атамбаев получил уже 25,86% голосов.

За ним в 25-м Аламудунском округе идет Болотбек Бегалиев. Он получил поддержку 13,65% избирателей.

Предварительно, в парламент Киргизии проходят десять политических партий. В республике 28 ноября работали 2435 избирательных участков. Они закрылись в 20:00 по местному времени. По данным Центризбиркома, в выборах приняли участие в полтора раза меньше избирателей, чем в 2020 году.

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