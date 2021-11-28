Донбасс, 28 ноября. Украинские силовики обстреляли ЛНР, погиб защитник республики. Спецназ ВСУ готовит провокации в ДНР. Волонтеры в сговоре с украинскими офицерами вывозят из зоны ООС оружие и боеприпасы. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся на мариупольском и донецком направлениях обороны ДНР, применялись минометы 82-мм калибра, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Под ударами оказались Донецк, Новоласпа и Докучаевск.

В Луганской Народной Республике обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в минувшие сутки не зафиксированы, но уже днем в воскресенье армия Киева открыла огонь из стрелкового оружия в направлении Славяносербска. Один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб. Защитники республики открыли ответный огонь, в результате погибли два солдата ВСУ.

Спецназ ВСУ готовит провокации в ДНР

По информации управления Народной милиции ДНР, противник продолжает наращивать силы вблизи линии боевого соприкосновения, чем демонстрирует желание разрешить конфликт военным путем. Кроме того, по информации разведки дончан, на передовые позиции 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Новолуганского прибыли две снайперские пары из состава подразделений Сил специальных операций. В Донецке не исключили, что в ближайшее время на данном участке могут быть устроены провокации со стороны украинских войск.

Федеральное агентство новостей /

Группа украинских военных дезертировала с позиций у Золотого

Пока спецназ ВСУ готовит эскалацию в зоне ответственности Народной милиции ДНР, рядовой состав передовых частей армии Киева дезертирует с позиций целыми группами. Сразу пять военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили передовые в районе Золотого, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Это было зафиксировано во время специальной проверки. Как отмечают в Луганске, командование бригады о резонансном инциденте в вышестоящий штаб не докладывало.

Военная полиция задержала украинских волонтеров на юге ДНР

Украинские правоохранители задержали в Донецкой области, недалеко от Мариуполя, группу волонтеров. На двух грузовых автомобилях они направлялись в район ответственности 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в оборонном ведомстве ДНР. Поскольку у так называемых добровольных помощников не были оформлены разрешения на посещение передовых подразделений ВСУ, задержанные сразу же были переданы военной службе правопорядка.

Предварительное расследование показало, что волонтеры направлялись к командиру одного из батальонов по фамилии Мыслик. Там они должны были загрузить подготовленное военное имущество (орудие и боеприпасы), ранее списанное на боевые действия, после — доставить в Ивано-Франковск, где после скорой ротации бригады волонтеры совместно с комбатом реализовали бы все на черном рынке.