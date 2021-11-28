Пугачева пообещала помнить покойного Градского до самой смерти

Москва, 28 ноября. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева отреагировала на уход из жизни певца и композитора Александра Градского. Народная артистка СССР пообещала, что будет помнить покойного коллегу до самой смерти.

Певица опубликовала черно-белое фото молодого Градского на своей странице в Instagram. На снимке улыбающийся артист позирует в очках и наушниках. Пугачева публично попрощалась с композитором.

«Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя», — заверила Примадонна.

Подписчики певицы отреагировали на ее пост и пожелали артистке долгих лет жизни. Многие поклонники отметили, что тоже будут хранить память о покойном музыканте.

Александр Градский скончался ночью 28 ноября на 73-м году жизни. Причиной смерти композитора назвали инфаркт головного мозга. Прощание с певцом планируют провести в театре «Градский холл» 1 декабря.

Многие коллеги Градского отреагировали на его уход из жизни. Например, певец и пианист Игорь Николаев признался, что его ошарашила новость о смерти композитора.