Бойцы НМ ЛНР перехватили беспилотник ВСУ в районе населенного пункта Счастье

Луганск, 28 ноября. Бойцы Народной милиции ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который пытался пересечь линию соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Счастье, который в настоящее время находится под контролем украинских силовиков.

«Нашим расчетом радиоэлектронной борьбы с помощью комплекса "Тритон-М1" подавлен сигнал управления и навигации вражеского беспилотника, что не позволило ему пересечь линию боевого соприкосновения», — сказал Филипоненко.

Ранее стало известно, что бойцы Народной милиции ДНР перехватили в районе Донецка беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины с тремя самодельными взрывными устройствами. По словам саперов, характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские военные планировали использовать беспилотник для удара по месту массового скопления людей.